Violenti temporali hanno causato vari disagi in Vallese. A Chamoson due persone sono date per disperse (immagine simbolica).

Due persone sono date per disperse da ieri sera a Chamoson (VS), località tra Martigny e Sion, travolte dallo straripamento del torrente Losentse causato da un violento temporale. Si tratta di un ginevrino di 37 anni e di una bimba di 6, residenti in Vallese.

Le ricerche dei due dispersi, proseguite anche durante la notte, sono ancora in corso .

Due automobili sono state spazzate via da una colata detritica: una era vuota ma nell'altra si trovavano le due persone, ha indicato la polizia cantonale vellesana. Alle ricerche hanno partecipato una settantina di persone, tra agenti di polizia, numerosi pompieri, una colonna di soccorso e l'equipaggio di un elicottero.

Le intemperie hanno colpito altre regioni del cantone. A causa di smottamenti sono state chiuse varie strade. Nell'Alto Vallese è ad esempio il caso della strada del passo della Novena (VS/TI), che non è percorribile tra Ulrichen (VS) e il colle.

Neuer Inhalt Horizontal Line