L'organizzazione animalista PEA ha denunciato il mattatoio di Martigny (VS) al ministero pubblico e al veterinario cantonale vallesano. L'Association Pour l'Egalité Animale chiede la chiusura del sito a causa delle "crudeli sofferenze" inflitte agli animali.

PEA ha diffuso ieri in serata un cruento video che mostra i maltrattamenti nei confronti di bovini, ovini e suini da parte dei dipendenti del macello vallesano. Le violenze sono così numerose che non è stato possibile inserirle tutte nel video, scrive l'associazione in un comunicato.

L'organizzazione animalista denuncia diverse altre infrazioni e ritiene anche che il margine di tempo tra lo stordimento dell'animale e la sua macellazione non viene rispettato. PEA ha inoltre lanciato sul proprio sito internet una petizione per chiedere la chiusura immediata del mattatoio.

