Un furgone che trasportava sei pecore è uscito di strada ieri pomeriggio ad Ausserberg, in Vallese, precipitando in una scarpata. Il conducente del mezzo, un 72enne, e il passeggero di 27 anni sono rimasti feriti. La vita del 72enne è in pericolo.

Il mezzo è precipitato per una 40ina di metri ribaltandosi più volte, ha comunicato oggi la polizia vallesana precisando che il passeggero è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. I due uomini sono stati elitrasportati all'Inselspital di Berna. Le condizioni del 72enne sono critiche.

Un veterinario si è recato sul posto per occuparsi delle pecore sopravvissute: la maggior parte sono morte, è stato precisato.

