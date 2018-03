Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 marzo 2018 - 15:57

Il Gran Consiglio vallesano ha deciso oggi di sostenere la candidatura di Sion ai Giochi olimpici 2026.

Con 101 voti a 22 e 5 astensioni, il legislativo cantonale ha adottato lo stanziamento di 100 milioni di franchi, 60 per le infrastrutture perenni e 40 per la sicurezza.

La commissione parlamentare titolare del dossier, seguita da una maggioranza di deputati, ha accolto due emendamenti sui cinque proposti da differenti partiti. Il primo introduce un articolo sulla "governance" al servizio di uno sviluppo sostenibile e fondata su una gestione efficiente delle risorse.

Il secondo riguarda il rispetto delle norme sociali e salariali in vigore, e in particolare dei contratti collettivi di lavoro durante tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei giochi.

PPD e PLR hanno ribadito il loro entusiasmo per il progetto, sostenendo che avrà ripercussioni positive per l'economia e l'immagine del cantone. I Verdi, come pure una parte della sinistra e dell'UDC hanno invece mosso critiche, temendo pesanti conseguenze per l'ambiente e le finanze pubbliche.

