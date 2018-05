Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 18.16 30 maggio 2018 - 18:16

Violazione della legge sulla protezione delle acque e inquinamento colposo di acqua potabile. Sono le accuse mosse al gruppo chimico Lonza dal Ministero pubblico vallesano.

L'azienda avrebbe scaricato per anni in un ruscello un solvente cancerogeno, senza fare niente per evitarlo.

Dallo stabilimento di Visp sarebbero state scaricate a più riprese sostanze illecite nel corso d'acqua o sarebbero state depositate lasciandole filtrare nel terreno fino alla falda, si legge nell'atto di accusa presentato al tribunale distrettuale di Visp, visionato dall'ats.

