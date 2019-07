La città di Martigny riceverà un'eredità di 20 milioni di franchi da una ricca residente senza eredi diretti, morta nel 2015.

La somma, che corrisponde a circa il 15% dei proventi annui del comune, sarà utilizzata per la riduzione del debito, per gli investimenti e per la perequazione intercomunale.

"In assenza di un erede diretto, è la parte che ci è stata legalmente riservata dalle tasse (di successione)", ha spiegato alla radio Rhône FM la sindaca di Martigny Anne-Laure Couchepin Vouilloz. Il ritardo tra la morte e la conferma dell'importo alla città è dovuto a controversie o questioni legali relative al patrimonio. "Non tutto è ancora sistemato", ha aggiunto Couchepin.

