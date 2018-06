Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 12.48 06 giugno 2018 - 12:48

Indagini approfondite condotte nelle regioni di Visp e Raron (VS) mostrano che ulteriori 28 parcelle contaminate da mercurio devono essere bonificate.

Le autorità vallesane avevano ordinato le indagini l'anno scorso a causa della notevole eterogeneità dell'inquinamento, si legge in un comunicato odierno del Cantone. Le analisi, condotte su 144 parcelle, hanno rivelato necessità di interventi in 28 casi, per una concentrazione di mercurio superiore a 2 mg per chilogrammo di terra.

La bonifica avrà luogo assieme ai lavori già previsti. Prosegue infatti la bonifica delle otto parcelle già individuate in un primo momento, che riguarda una superficie complessiva di 4000 mq.

L'inquinamento è attribuito all'azienda Lonza, che dal 1930 al 1970 ha riversato diverse decine di tonnellate di mercurio in un canale di evacuazione. La contaminazione è stata scoperta durante i lavori di costruzione dell'autostrada A9.

