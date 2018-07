Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un motociclista svizzero di 71 anni domiciliato nel canton Soletta ha perso la vita ieri verso le 11.30 tra Gletsch e Obervallis, nell'alto Vallese, dopo essersi scontrato con un camion in una curva. Ne dà notizia oggi la polizia cantonale in una nota.

Il motociclista scendeva da Gletsch verso Oberwald, nell'alta valle del Rodano. In una curva a destra si è spostato sulla corsia di sinistra per ragioni non ancora accertate e non ha potuto evitare un autoarticolato che circolava correttamente in senso opposto. Il 71enne è morto sul posto, mentre il 44enne camionista, anch'egli svizzero, è rimasto incolume. Il traffico sulla strada della Furka è stato interrotto nei due sensi per due ore e mezzo. Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta.

