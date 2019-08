Non ci sono più speranze di trovare vivi i due dispersi a Chamoson (VS).

Non c'è più nessuna possibilità di trovare ancora vive le due persone travolte ieri dallo straripamento di un torrente a Chamoson, nel Basso Vallese. Lo ha indicato oggi la polizia cantonale vallesana in un incontro con la stampa.

I dispersi, un ginevrino di 37 anni residente in Vallese e la figlia di 6, sono stati spazzati via dal Losentse attorno alle 19.15. Da ieri sera, i soccorsi stanno cercando di ritrovare il veicolo nel quale i due sono rimasti imprigionati, ha spiegato il capo dei soccorsi Benoît Dorsaz.

"Il veicolo era fermo quando l'ondata è arrivata", ha precisato Stéphane Vouardoux, portavoce della polizia cantonale. Al momento del dramma, altre due persone - la madre della bambina, di nazionalità francese, e un'altra persone domiciliata in Vallese - si trovavano nei pressi del fiume e sono riusciti a evitare la colata.

Un altro veicolo, senza alcuna persona a bordo, è stato spazzato via dallo straripamento ed è stato ritrovato a oltre un chilometro di distanza.

Attualmente le ricerche della seconda auto, iniziate già ieri sera, si estendono per circa due chilometri. Una settantina di specialisti - vigili del fuoco, membri della colonna di soccorso e agenti di polizia - sono sul posto, oltre a un elicottero e alcuni droni. La procura vallesana ha aperto un'inchiesta.

Le autorità cantonali, per questioni di sicurezza, hanno deciso di chiudere al traffico le strade in prossimità dei fiumi Losentze, Cry e Saint-André sul territorio di Chamoson e Leytron (VS).

