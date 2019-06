Un orso è stato osservato stamani nella regione di Riederalp, comune vallesano di montagna a nord di Briga. Gli specialisti sono all'opera per cercare di identificare l'animale.

L'orso è stato visto e filmato da alcuni escursionisti, che hanno avvertito il Servizio cantonale della caccia, della pesca e della fauna (SCPF), ha indicato la cancelleria dello stato. Dopo aver preso visione delle immagini gli esperti hanno stabilito che si tratta effettivamente in un orso.

Il SCPF ha inviato sul posto un guardiacaccia e un biologo per trovare campioni per l'analisi del DNA. In tal modo sarà possibile stabilire se l'animale in questione sia lo stesso individuo di cui sono state trovate tracce l'anno scorso in luglio nella zona del passo di Sanetsch, a cavallo fra Vallese e Berna.

