Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 12.10 05 marzo 2018 - 12:10

Il parlamento vallesano è entrato in materia oggi sul sostegno finanziario cantonale alla candidatura di Sion per le olimpiadi invernali 2026.

I Verdi, parte della sinistra e l'UDC si sono tuttavia espressi in modo critico. Il dibattito sui dettagli è previsto venerdì.

L'entrata in materia è stata votata dal Gran Consiglio con 95 voti contro 33 e una astensione. Il principio di un sostegno finanziario del Cantone per un massimo di 100 milioni di franchi a Sion 2026 ha avuto il pieno appoggio di PPD e PLR, mentre le altre formazioni sono scettiche.

A più riprese è stata evocata la questione del finanziamento di un eventuale disavanzo, come pure quella dei costi per la sicurezza. Se bisogna aspettare per le risposte, bisogna aspettare anche per questo dibattito, ha affermato il deputato dell'UDC Cyrille Fauchère. Le sue preoccupazioni sono condivise anche fra i socialisti. I Verdi sono più categorici e hanno chiaramente annunciato che non sosterranno il progetto.

Il consigliere di Stato Frédéric Favre non ha dato una risposta definitiva a tutte le domande poste dagli scettici, in particolare sulla garanzia del deficit eventuale. Ha tuttavia ribadito che il progetto si basa su infrastrutture esistenti.

