Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 21.30 17 maggio 2018 - 21:30

Segnalare illegalità e lavoro nero sui cantieri edili tramite una applicazione per smartphone sarà presto possibile in Vallese. Il Gran Consiglio ha infatti accolto oggi una mozione urgente per la creazione delle basi legali.

Il parlamento vallesano ha accettato il testo proposto dal PPD con 93 voti contro 21 e 8 astensioni. Esso domanda al Consiglio di Stato di gettare le basi legali che "consentano l'impiego di qualsiasi supporto informatico, telefonico o altro da parte di terzi per localizzare situazioni che possono rivelarsi irregolari".

