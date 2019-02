Un principio di incendio si è verificato ieri sera in un appartamento di Sion. Quattro persone appartenenti alla medesima famiglia - due adulti e due bambini - sono state ricoverate in ospedale. Un'inchiesta è in corso per determinare le cause del sinistro.

Lo ha indicato stamane all'agenzia Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vallesana, Steve Léger, confermando un'informazione del Nouvelliste.

I pompieri sono stati allertati verso le 20.50 e una volta giunti sul posto, assieme ad ambulanze e agenti di polizia municipali, hanno domato rapidamente le fiamme. È ignota per il momento l'entità delle ferite riportate dalle quattro persone.

