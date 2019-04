Quattro giovani vallesani sono rimasti feriti ieri sera a Isérables (VS) in un incidente stradale. Lo indica oggi la polizia cantonale, precisando che i malcapitati sono stati trasportati all'ospedale, chi in elicottero, chi in ambulanza.

La vettura a bordo della quale si trovano i quattro - di età compresa tra i 19 e i 26 anni - è uscita di strada a Isérables, tra Plantorny e Nendaz, si è capovolta più volte lungo il pendio sottostante e si è fermata circa 250 metri dopo.

Dopo le prime cure i soccorritori hanno trasportato i quattro giovani all'ospedale di Sion.

Neuer Inhalt Horizontal Line