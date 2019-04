Tragico incidente in Vallese (foto: archivio)

Un quindicenne è morto oggi folgorato dopo essere salito sopra il tetto di un vagone nella stazione ferroviaria di Châble (VS). L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.50, riferisce la polizia vallesana in una nota.

Il ragazzo era salito su uno dei due convogli della compagnia Transports Martigny et Régions (TMR) fermi in stazione. Gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale di Sion, dove è spirato. È stata aperta un'inchiesta per chiarire i fatti.

