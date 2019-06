Un francese di 42 anni che praticava lo sci fuori pista sul Piccolo Cervino, in Vallese, è morto ieri cadendo su una parete rocciosa.

I soccorritori, allertati dal suo accompagnatore, non hanno potuto far altro che constatare il suo il decesso, precisa la polizia cantonale in una nota odierna. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.

Neuer Inhalt Horizontal Line