Tifosi del Sion e del Basilea si sono scontrati ieri nel capoluogo vallesano, dove si giocava un quarto di finale di coppa svizzera di calcio tra le due squadre. Alcune persone sono rimaste ferite e un uomo è stato fermato dopo aver aggredito un poliziotto.

Il primo incidente è avvenuto verso le 18.45 nel centro città, dove due tifosi del Basilea sono stati aggrediti e leggermente feriti da diversi supporter vallesani, ha indicato oggi la polizia cantonale in una nota.

Dopo la partita - vinta 4-2 dai renani ai supplementari dopo che il Sion aveva condotto per 2-0 fino a pochi minuti dallo scadere dei tempi regolamentari - otto persone che erano a bordo di un veicolo noleggiato e parcheggiato nei pressi dello stadio sono stati a loro volta assaliti da tifosi vallesani. Tre sono rimasti feriti, due in modo tale da richiedere un breve soggiorno all'ospedale.

Diversi fan sono stati controllati dalle forze dell'ordine nella zona dello stadio dopo questo incidente. Durante il controllo, un agente della polizia cantonale è stato assalito da un individuo, che è stato poi bloccato e portato in guardina, in attesa di essere denunciato all'autorità competente. Le indagini per identificare gli aggressori sono tuttora in corso.

