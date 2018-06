Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 14.47 20 giugno 2018 - 14:47

Un "forte" inquinamento al mercurio è stato scoperto in Vallese sulle sponde del fiume Dranse, in territorio dei comuni di Martigny e Martigny-Combe. Investigazioni supplementari sono in corso per valutare l'impatto sull'ambiente e definire le misure necessarie.

La contaminazione è stata constatata nell'ambito di lavori preparatori condotti in relazione al progetto di protezione contro gli straripamenti e il risanamento ambientale del corso d'acqua, indica il Cantone del Vallese in una nota odierna.

L'inquinamento è stato localizzato lungo la fabbrica in disuso di magnesio situata nei comuni di Martigny e Martigny-Combe. Il mercurio è stato trovato nelle scorie sotterrate nelle vicinanze immediate dei due stabilimenti, in attività fra il 1927 e gli anni Ottanta.

Il problema, dovuto alle attività industriali svoltesi sul posto in passato, tocca gli strati profondi di entrambe le sponde della Dranse e, in minor misura, i terreni dei perimetri in questione. Essi non sono tuttavia utilizzati a scopo agricolo o domestico, precisa la nota.

