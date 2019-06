Aliante precipita in Vallese, morti i due occupanti (foto simbolica)

Un aliante si è schiantato al suolo ieri pomeriggio nella regione del Sex noir in Vallese, a 2'400 metri di altitudine. I due occupanti, un Vallesano di 48 anni e uno Svittese di 63 domiciliato in Vallese, sono morti. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale.

L'aliante, di proprietà del Vol à Voile Club Valais, era decollato dall'aeroporto di Sion verso le 13:50 per un volo turistico nella Valle del Rodano. Mentre si trovava al di sopra di Arbaz, il velivolo è caduto nella regione del Sex noir, in un luogo scosceso.

I soccorritori, allertati, sono giunti sul posto con due elicotteri, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso dei due occupanti. Un'inchiesta è stata aperta dal ministero pubblico regionale del Vallese centrale, in collaborazione col Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), per determinare le cause esatte dell'incidente.

