13 settembre 2018 11.16

Un uomo è deceduto nel basso Vallese dopo essersi lanciato con una tuta alare. Il corpo senza vita, che è ancora in fase di identificazione, è stato scoperto ieri verso le 14.00 sopra la località Bonatchiesse, nel Val de Bagnes, da un escursionista.

Il cadavere giaceva in un torrente, a un'altitudine di 2100 metri, precisa in un comunicato odierno la polizia cantonale. È verosimile che l'uomo si sia lanciato in solitaria dalla cima del Pleureur (3704 m). Un'inchiesta è stata aperta per determinare le circostanze dell'incidente.

