Un 47enne sciatore svizzero residente nel canton Lucerna è morto questa mattina dopo essere precipitato in un pendio ai margini di una pista nella regione di Zermatt, nell'alto Vallese.

La disgrazia è avvenuta verso le 10.30 sulla pista "Rotweng" nella zona del Rothorn, scrive in una nota la polizia cantonale.

Per motivi non ancora accertati l'uomo ha perso il controllo degli sci, è uscito dalla pista marcata ed è precipitato lungo il pendio per diverse centinaia di metri.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperarne il cadavere.

