Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 marzo 2018 17.00 17 marzo 2018 - 17:00

I soccorritori hanno estratto dalla neve i corpi senza vita di due dei sei sciescursionisti travolti ieri pomeriggio da una valanga nel comprensorio sciistico delle 4 Vallées, nel Vallese centrale. Due altre persone sono tuttora disperse, indica la polizia cantonale.

L'identificazione delle vittime - rinvenute una nella notte e un'altra oggi in giornata - è tuttora in corso. Le persone coinvolte sono cittadini vodesi e francesi.

Stando al portavoce della polizia vallesana Stève Léger, nella notte, verso le 3.30, era stata decisa un'interruzione temporanea delle ricerche in seguito alle difficili condizioni meteo: a causa della pioggia e delle dense nubi gli elicotteri di soccorso non erano in grado di volare.

Le ricerche sono riprese verso le 9.00, ma per il momento sono portate avanti solo dalle squadre di soccorso di terra. Il portavoce ha aggiunto che più passano le ore minore è la probabilità di trovare qualcuno ancora in vita.

La colata nevosa scesa ieri verso le 14.50 a circa 220 metri di quota nel Vallon d'Arbi, sopra Riddes, è di grandi dimensioni: è lunga circa 400 metri e larga 150. Una persona era riuscita ad evitare la valanga e altre due erano state tratte in salvo già ieri pomeriggio.

Stando ai primi elementi dell'inchiesta, gli sciatori non erano muniti di alcun dispositivo di ricerca per vittime in caso di valanga (ARVA). L'itinerario segnato che percorre il lato sinistro del Vallon d'Arbi era "aperto" perchè reputato sicuro e non è infatti stato raggiunto dalla slavina. Gli sciatori si trovavano invece sul fianco destro del canalone, dove è scesa la massa nevosa, precisa la polizia.

Alle ricerche partecipano Air-Glaciers, Air-Zermatt, la colonna di soccorso del Club alpino svizzero (CAS), squadre di soccorso locali, diversi cani da valanga e agenti della polizia vallesana.

Neuer Inhalt Horizontal Line