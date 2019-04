Sono stati identificati i quattro sci escursionisti tedeschi morti sepolti da una valanga venerdì nella regione del Grünhornlücke, sul territorio del comune di Fieschertal (VS).

Stando a quanto comunica oggi la polizia vallesana, si tratta di tre uomini di 49, 37 e 31 anni e di una donna 30enne.

I quattro sono rimasti coinvolti nel peggior incidente in Svizzera legato a una valanga da un anno a questa parte. Il gruppo era partito in mattinata in direzione della capanna Konkordia. Non vedendoli arrivare la sera, il guardiano del rifugio ha allertato i soccorsi.

A causa del maltempo, venerdì le ricerche sono state interrotte, per poi riprendere sabato. Nel pomeriggio i corpi privi di vita sono stati localizzati sotto la coltre nevosa.

I quattro erano membri della sezione di Düsseldorf della Federazione alpina tedesca (DAV), ha riferito l'agenzia di stampa tedesca DPA. Secondo un portavoce del club, almeno due delle vittime erano considerate molto esperte.

