VS: volo in tandem, due parapendisti finiscono su cavo seggiovia

I parapendisti sono rimasti bloccati per una trentina di minuti a diversi metri d'altezza.

Disavventura nella regione del Lötschental, in Vallese: questo pomeriggio due persone - che volavano in coppia - sono finite con il loro parapendio biposto sul cavo della seggiovia che collega Stafel e Gandegg, nel comprensorio sciistico Lauchernalp.

I parapendisti sono rimasti bloccati per una trentina di minuti a diversi metri d'altezza.

La seggiovia è stata fermata per permettere a una squadra di soccorsi di liberare i due malcapitati. Si tratta di una giovane donna e di un uomo più anziano, che hanno riportato solo alcune contusioni. Lo ha indicato Karl Roth, direttore del comprensorio sciistico, confermando una notizia del "Blick".

La seggiovia non è stata danneggiata, precisa Roth. I costi per l'interruzione degli impianti e per il salvataggio saranno a carico delle due persone coinvolte.

Neuer Inhalt Horizontal Line