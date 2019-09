Brutta avventura per l'anziana conducente.

Vuole posteggiare a fianco della strada, ma per motivi non chiari la sua vettura accelera, superando il marciapiede e un muretto di sostegno, per poi finire la sua corsa sulla terrazza di un ristorante: è successo ieri sera nel centro di Appenzello.

Protagonista della vicenda è una conducente 67enne, riferisce la polizia cantonale. Lei è rimasta illesa, mentre due avventori del locale pubblico hanno riportato ferite da leggere a mediamente gravi.

