Donald Trump prepara la resa dei conti non solo con i democratici ma anche con gli esponenti dell'amministrazione che hanno testimoniato contro di lui nel procedimento d'impeachment.

Secondo fonti del Washington Post, il presidente si prepara a cacciare Alexander Vindman, ufficiale del consiglio nazionale di sicurezza, che dovrebbe essere riassegnato al Pentagono. Vindman aveva già informato i suoi superiori dell'intenzione di lasciare il posto entro fine mese, ma Trump vorrebbe trasformarlo in un simbolo negativo.

Alcuni collaboratori di Trump - sempre secondo il WP - stanno discutendo se rimuovere o riassegnare altri dirigenti dell'amministrazione che hanno deposto; mentre il Senato, controllato dai repubblicani, sta intensificando le sue indagini sull'incarico di Hunter Biden nella società energetica ucraina Burisma quando il padre Joe era vicepresidente.

Ieri invece Trump aveva attaccato pubblicamente sia la speaker della Camera Nancy Pelosi che Mitt Romney, l'unico senatore repubblicano a votare contro la sua assoluzione. Il presidente non fa mistero di voler usare l'impeachment come un'arma chiave nella strategia per la sua rielezione.

