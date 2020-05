Durante il soleggiato fine settimana di Pentecoste, gli svizzeri ne hanno approfittato per raggiungere mete escursionistiche in montagna e aree di svago. Questo ha comportato talvolta perturbazioni al traffico e chiusura di strade.

Nel cantone di Glarona sono stati particolarmente frequentati il Klöntalersee, dove la polizia verso mezzogiorno ha già dovuto chiudere la strada di accesso in quanto i parcheggi della zona escursionistica erano già occupati, il Talalpsee e il Walensee, ha indicato la polizia cantonale a Keystone-ATS.

Traffico intenso è stato registrato sul passo del Klausen (UR/GL), ma anche sull'autostrada in direzione di Interlaken (BE). Per permettere agli escursionisti di raggiungere le mete predilette molto attivo è stato pure il servizio di treni navetta a Kandersteg.

Molti escursionisti si sono inoltre recati al parco naturale del Gantrisch (BE/FR).

