Prendere il treno al posto dell'aereo per raggiungere Davos (GR) dalla Svezia: è la scelta fatta dalla giovane attivista per il clima Greta Thunberg, arrivata oggi nella cittadina grigionese dopo circa 65 ore di viaggio.

La 16enne svedese aveva annunciato la sua partenza martedì mattina tramite Twitter. Si è messa in viaggio con uno zaino, una piccola valigia rossa e un cartello per la protesta che recita: Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima).

La scelta è stata fatta perché gli aerei emettono importanti quantità di CO2 nell'atmosfera e risultano quindi dannosi per l'ambiente. Al suo arrivo a Davos è subito stata intervistata dai media, accorsi numerosi: "so cosa voglio e so cosa è giusto", ha dichiarato.

Al Forum economico mondiale (WEF) in corso nei Grigioni vuole dire ai potenti del pianeta che hanno fallito. Affermerà anche che nessun altro problema è importante se non si affronta prima quello climatico.

Greta Thunberg è diventata famosa a livello mondiale per le sue regolari manifestazioni in favore del clima tenute davanti al Parlamento svedese. Ha preso la parola anche al vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice (Polonia). Le sue azioni hanno ispirato altri adolescenti e giovani che si sono messi in sciopero per il clima.

