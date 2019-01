La giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha partecipato ieri sera a un primo evento nell'ambito del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR): la "Earth Commission Reception" dell'Arc Basecamp, durante la quale ha preso la parola.

In seguito, la 16enne svedese ha trascorso la notte sotto tenda nella località grigionese a una temperatura di -15 gradi.

La ragazza che alla vigilia aveva scelto di raggiungere Davos col treno anziché prendere l'aereo, viaggiando per circa 65 ore, oggi prenderà parte a un altro evento sul tema "Far piegare la curva delle emissioni".

La 16enne chiede ai dirigenti presenti a Davos di mobilitarsi per rispettare l'accordo di Parigi, che mira a limitare il riscaldamento climatico a +2 gradi, idealmente a +1,5 gradi, rispetto all'era preindustriale.

Greta Thunberg è diventata famosa a livello mondiale per le sue regolari manifestazioni in favore del clima tenute davanti al Parlamento svedese. Ha preso la parola anche al recente vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice (Polonia). Le sue azioni hanno ispirato altri adolescenti e giovani che si sono messi in sciopero per il clima.

