"Sono qui per dimostrare che il Brasile è cambiato". Così il neopresidente brasiliano Jair Bolsonaro al suo arrivo in albergo a Davos (GR) in occasione del Forum economico mondiale, il suo esordio internazionale.

Domani, di fronte al gotha dell'elite globale, Bolsonaro illustrerà il suo programma di governo: ci saranno misure "affinché venga ristabilita la fiducia nel Brasile" e "decollino gli investimenti". Senza risparmiare cenni al Venezuela e alla crisi che sta vivendo, ha anticipato il presidente.

