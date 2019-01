WEF Davos: Bolsonaro conferma, mia prima uscita in Svizzera

Il neopresidente brasiliano Jair Bolsonaro ha confermato ieri la sua partecipazione al prossimo Forum economico mondiale (WEF) in programma fra il 22 e il 25 gennaio a Davos. Si tratterà del suo primo viaggio internazionale dall'inizio del mandato.

"Voglio andare in Svizzera, a Davos, per partecipare a questo incontro. Sarà la mia prima uscita fuori dal Brasile", ha annunciato il presidente brasiliano nella sua prima intervista televisiva dalla sua investitura il primo gennaio.

Come già annunciato in precedenza Bolsonaro sarà accompagnato dal suo ministro delle finanze, Paulo Guedes, personalità considerata ultraliberale.

Il presidente ha spiegato di aver ritardato di qualche giorno, al "28 o 29 gennaio", l'intervento chirurgico che gli permetterà di rimuovere la sacca da colostomia che porta con sé in modo permanente dall'attentato del 6 settembre scorso, in piena campagna elettorale.

Dopo l'operazione Bolsonaro dovrà rimanere in ospedale per almeno 5-7 giorni, secondo uno dei suoi medici. In totale, il periodo di convalescenza per questo tipo di intervento di ricostruzione addominale è stimato in circa due settimane.

Durante il viaggio a Davos Bolsonaro sarà sostituito alla guida del paese dal vicepresidente, il generale in pensione Hamilton Mourao.

