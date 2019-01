La partecipazione al World economic forum di Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca per tutta la delegazione Usa.

La partecipazione al World economic forum di Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca per tutta la delegazione Usa, anche per il segretario di stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro Steven Mnuchin.

Lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders, spiegando la decisione con lo shutdown. Anche Donald Trump, come già annunciato da giorni, non andrà.

