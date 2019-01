Occorre agire immediatamente per il clima, "come se la vostra casa fosse in fiamme". È con questo toccante appello che la sedicenne attivista per il clima Greta Thunberg è intervenuta oggi al Forum economico mondiale (WEF).

È con questo toccante appello, lanciato a top manager e politici, che la sedicenne attivista per il clima Greta Thunberg è intervenuta oggi al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR).

"Non voglio il vostro aiuto, non voglio che siate senza speranza. Voglio che andiate in panico, per sentire la paura che provo ogni giorno", ha aggiunto Thunberg nel corso di una tavola rotonda sui cambiamenti climatici. "È il momento di essere chiari: risolvere la crisi climatica è la sfida più grande e complessa che l'umanità abbia mai affrontato", ha messo in guardia.

Thunberg si è fatta conoscere a livello mondiale per le sue manifestazioni in favore del clima tenute ogni venerdì davanti alla sede del parlamento svedese. Ha preso la parola anche al recente vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Katowice (Polonia). Le sue azioni hanno ispirato altri adolescenti e giovani che hanno scioperato per il clima.

