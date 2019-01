I riscontri della "House of Switzerland" al Forum economico mondiale (WEF) sono positivi.

Per la prima volta quest'anno la Svizzera si è presentata al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) con la "House of Switzerland", una struttura usata per ricevimenti, incontri informali e colloqui con i media, gestita da Presenza Svizzera.

I primi riscontri sono positivi, anche se non è ancora chiaro se la struttura sarà riproposta l'anno prossimo.

Per il presidente di Presenza Svizzera, ente di promozione della Confederazione all'estero, Nicolas Bideau, è importante definire il concetto con cui proporre uno spazio di questo tipo. "Ci sono state conferenze stampa, eventi tematici e vari incontri tra manager e politici", ha rilevato, sottolineando il successo degli appuntamenti legati per esempio al tema delle fintech.

Per Bideau, se si dovesse riproporre la Casa nel 2020, anno del 50esimo del WEF, sarà importante che la struttura rimanga un luogo dedicato non solo al business, ma anche allo scambio di idee. In ogni caso, ha aggiunto, i riscontri dei consiglieri federali Ignazio Cassis e Ueli Maurer sono positivi.

Per la "House of Switzerland", diretta dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), è stato messo a disposizione un budget di 100'000 franchi, è stato indicato all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

