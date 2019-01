Il grigionese Ernst Bromeis, nuotatore e "ambasciatore dell'acqua" in Svizzera, vuole tentare una nuova impresa: il 51enne si recherà in Siberia per attraversare il lago Bajkal per tutta la sua lunghezza, pari a circa 800 chilometri.

L'atleta engadinese oggi ha reso pubblico il suo progetto nell'ambito dell'Open Forum al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). L'obiettivo della sua nuova spedizione è di "conquistare ambasciatori dell'acqua in tutto il mondo, che possono attivarsi per il bene più prezioso del nostro pianeta".

Bromeis non è nuovo a imprese del genere a favore dell'acqua: nel 2014 ha effettuato la discesa del Reno a nuoto dalla sorgente alla foce, mentre l'anno successivo si è tuffato a Tenero per raggiungere Milano via Lago Maggiore, per un tragitto di 134 km.

In Siberia, il grigionese ha deciso di nuotare senza imbarcazione di accompagnamento e sarà seguito via terra da una squadra di 3-4 persone. Secondo Bromeis, il lago Bajkal rappresenta la più grande riserva di acqua potabile al mondo.

