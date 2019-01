L'economia globale non va verso una recessione. Lo ha dichiarato oggi la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, in un'intervista a Bloomberg rilasciata a margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR).

Lagarde ha ribadito che le tensioni commerciali rappresentano la principale minaccia e che le prospettive potrebbero cambiare se i rischi dovessero aumentare.

Lagarde ha anche parlato delle crescenti spinte populiste dovute in parte alla disuguaglianza, ma anche a questioni più ampie: "non è solo un fenomeno fiscale, finanziario o economico ma ha molte altre radici e ramificazioni come la privazione del diritto culturale, la minaccia della tecnologia che rischia di rubarmi il lavoro, con il risultato di generare malessere nelle persone".

Per affrontare le diseguaglianze, ha precisato Lagarde, in alcuni Paesi le politiche fiscali devono cambiare perché "quello che vediamo sempre di più è un minore reddito da lavoro e un maggiore reddito da capitale e, allo stesso tempo, vediamo meno tassazione sui redditi da capitale rispetto ai redditi da lavoro".

"Se si vogliono affrontare queste grandi frustrazioni, questo è uno dei rimedi", ha sottolineato.

