Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha aperto oggi il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) elogiando i grandi valori svizzeri. Libertà, responsabilità e democrazia diretta devono contribuire a garantire un futuro migliore.

I cittadini elvetici respingono i "diktat" e la parola più presente nella Costituzione federale è "libertà", anche se questa è prima di tutto un dovere, ha sottolineato Maurer nel suo discorso inaugurale. "Siamo liberi di accettare responsabilità per noi e verso gli altri", ha aggiunto.

Il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha citato come esempio il rifiuto - qualche anno fa - di un'iniziativa popolare che proponeva una settimana di vacanza supplementare. Secondo il ministro, una settimana di ferie in più non costituisce una risposta valida alle nuove sfide del mercato del lavoro.

In questo ambito, Maurer ha elogiato il sistema svizzero di democrazia diretta, che permette "un vero dialogo" tra le élite e il popolo, al posto di un "monologo dall'alto verso il basso". Questo sistema provoca un allungamento dei tempi, ma viene compensato da soluzioni più accettabili per tutti.

Neuer Inhalt Horizontal Line