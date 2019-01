Theresa May vuole dedicarsi completamente alla questione della Brexit.

La premier britannica Theresa May non parteciperà al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). Intende dedicarsi completamente alla questione della Brexit, ha dichiarato oggi un portavoce del governo in una conferenza stampa.

"Non andrà a Davos. Si concentrerà su dossier domestici", ha affermato il portavoce mentre la premier conservatrice è nel pieno di nuove discussioni per tentare di trovare una soluzione all'impasse sulla Brexit.

