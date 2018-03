Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 gennaio 2010 21.11 29 gennaio 2010 - 21:11

DAVOS GR - Il dato sul Pil Usa del quarto trimestre "crea le basi per la crescita economica, ma non indica che dobbiamo stappare lo champagne", ha detto oggi a Davos (GR) Lawrence Summers, consigliere speciale del presidente statunitense Obama.

In un dibattito al Forum economico mondiale (WEF), Summers ha sottolineato che restano problemi, quali la disoccupazione, e che rimane lavoro da fare.

