Sarà un comitato indipendente ad hoc, cui nel Regno Unito spetta la revisione delle decorazioni di Stato, a valutare la revoca dell'onorificenza concessa dalla regina a Harvey Weinstein, il potentissimo produttore cinematografico condannato ieri per abusi sessuali.

Lo ha sottolineato oggi un portavoce di Downing Street, sollecitato dai media, precisando che la materia non è competenza del primo ministro ma che comunque la condanna di Boris Johnson nei confronti dei crimini imputati a Weinstein "è cristallina".

Il governo britannico considera ogni "comportamento sessuale non consensuale del tutto inaccettabile e condanna la violenza sessuale in ogni sua forma", ha rimarcato il portavoce.

Weinstein, attivo anche a Londra, venne decorato a suo tempo nel Regno con il titolo di Commander of the Order of the British Empire (Cbe), l'onorificenza civile di più alto rango del Paese dopo il cavalierato.

