Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 16.33 05 giugno 2018 - 16:33

Harvey Weinstein si è dichiarato non colpevole delle accuse di stupro e abusi sessuali, comparendo in tribunale a New York per l'udienza prevista oggi in cui il produttore cinematografico viene chiamato a rispondere delle accuse di stupro e abusi a sfondo sessuale.

Weinstein è giunto a bordo di un suv accompagnato dal suo avvocato.

Si prevede comunque che l'udienza sia di natura procedurale e con tutta probabilità simile a quella in cui la scorsa settimana è stato incriminato per lo stupro di una donna in una camera d'albergo e per aver obbligato un'altra donna a un atto di sesso orale nel suo ufficio. Weinstein nega le accuse di rapporti non consensuali.

