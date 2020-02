Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole per due capi di imputazione e non colpevole delle altre tre imputazioni. I verdetti di colpevolezza sono per atto sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado.

Dei tre verdetti di non colpevolezza, due riguardavano l'accusa più grave, aggressione sessuale predatoria, che comportava una possibile condanna dell'ex produttore all'ergastolo.

Sei donne hanno testimoniato contro Weinstein al processo di New York, ma il caso della procura era costruito sulle accuse di soltanto due di loro, l'ex assistente Miriam Hailey e l'aspirante attrice Jessica Mann, mentre le altre dovevano servire di supporto.

Weinstein rischia da cinque a 25 anni di prigione per l'imputazione più grave per la quale è stato riconosciuto colpevole dalla giuria, l'atto sessuale di primo grado sulla base delle accuse di Miriam Haley. L'ex produttore, che ha 67 anni, rischia fino a quattro anni di libertà condizionata per lo stupro di terzo grado di Jessica Mann, la seconda imputazione per la quale è stato emesso un verdetto di colpevolezza.

Contro il parere dei difensori, il giudice ha rinviato l'ex produttore in prigione in attesa della sentenza. I legali di Weinstein avevano chiesto gli arresti domiciliari sulla base delle condizioni di salute dell'ex produttore e del suo buon comportamento durante il processo.

Weinstein deve rispondere di accuse di stupro e molestie sessuale anche in un tribunale di Los Angeles.

