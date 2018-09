Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Grossi tagli al personale in cantiere presso Wells Fargo.

La multinazionale statunitense di servizi finanziari Wells Fargo & Company ha annunciato l'intenzione di tagliare dal 5 al 10 per cento della forza lavoro entro i prossimi tre anni, ovvero circa 26'500 posti. Attualmente i dipendenti della banca sono circa 265'000.

"Stiamo continuando a trasformare Wells Fargo per fornire ciò che i clienti desiderano - inclusi prodotti e servizi innovativi e orientati alla clientela - e a fare evolvere il nostro modello di affari per soddisfare tali esigenze in modo più efficiente", ha affermato il CEO Tim Sloan.

"Wells Fargo prende molto sul serio qualsiasi cambiamento che coinvolga i suoi membri del team e, come sempre, saremo premurosi e trasparenti e tratteremo tutti con rispetto", ha aggiunto Sloan. "Disponiamo di programmi per sensibilizzare i lavoratori interessati ad altre opportunità di lavoro all'interno di Wells Fargo e fornire supporto nel passaggio alla fase successiva della loro carriera. E anche se diventiamo più efficienti, Wells Fargo rimarrà uno dei maggiori datori di lavoro degli Stati Uniti."

