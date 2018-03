Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 16.43 09 marzo 2018 - 16:43

WhatsApp concede più tempo ai ripensamenti.

L'applicazione sta infatti allungando il tempo utile entro cui un utente pentito - chi non vorrebbe aver scritto certe cose, o più semplicemente ha sbagliato destinatario - può richiamare un messaggio inviato. Finora la finestra per fare marcia indietro è stata di sette minuti; a breve sarà di oltre un'ora, 68 minuti e 16 secondi per la precisione (cioè 4'096 secondi).

L'allungamento dei tempi è stato inizialmente individuato su una versione beta, non definitiva, di WhatsApp per Android, e segnalato dal sito WABetainfo, noto per le indiscrezioni sulla chat verde. È inoltre contenuto in un aggiornamento della app per iPhone rilasciato ieri.

La funzione, introdotta nell'autunno scorso con il limite dei 7 minuti, si chiama "Eliminare i messaggi per tutti". Per richiamare un messaggio da una chat a due o di gruppo - sia esso una frase, una foto o un video - basta selezionarlo e toccare il simbolo del cestino, quindi scegliere l'opzione "elimina per tutti".

L'operazione, però, non è sicura al 100% e lascia tracce. Il destinatario potrebbe infatti vedere il messaggio prima che il mittente lo cancelli, o leggerne almeno la prima parte tra le notifiche ricevute sullo smartphone. Una volta cancellato un messaggio, inoltre, il destinatario vede comparire la scritta "Questo messaggio è stato eliminato", anche se non sa cosa contenesse.

Neuer Inhalt Horizontal Line