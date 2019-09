Il Wi-Fi compie 20 anni. Il 30 settembre 1999, infatti, fu reso disponibile pubblicamente lo standard 'Lan wireless 802.11b' per i prodotti in commercio, dando il via alla rivoluzione 'senza fili' per gli utenti di Internet.

La tecnologia è stata prima protagonista della connettività casalinga e aziendale, poi si è diffusa sugli smartphone, nei luoghi pubblici e anche sugli aerei. La prossima frontiera è portare un Wi-Fi di luce sui satelliti per le telecomunicazioni in orbita nello spazio.

La prima versione del protocollo per il Wi-Fi fu pubblicata nel 1997, nel 1999 fu aggiornato con una velocità di collegamento maggiore e reso di pubblico dominio. Lo stesso anno si è formata anche la Wi-Fi Alliance, l'associazione che detiene il marchio commerciale in base al quale vengono venduti la maggior parte dei prodotti che hanno questa tecnologia a bordo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.