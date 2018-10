Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 ottobre 2018 18.43 04 ottobre 2018 - 18:43

"Non abbastanza famosa": Donna Strickland dopo l'assegnazione del Nobel.

Chi ha cercato su Wikipedia il nome di Donna Strickland, insignita due giorni fa del Nobel per la fisica, nei minuti successivi alla proclamazione non ha trovato nulla.

L'enciclopedia on line, rivela il sito Quartz, ha infatti in passato rifiutato il suo profilo perché la ricercatrice canadese "non (era) abbastanza famosa".

Prima di vincere il premio, racconta il sito, l'unica citazione della ricercatrice era in un articolo su Gerard Mourou, che ha condiviso il Nobel con lei e con Arthur Ashkin. Lo scorso 23 maggio un editor di Wikipedia ha respinto una bozza di un articolo su di lei, affermando che "non mostrava una copertura significativa sull'argomento".

Un articolo sulla scienziata, che insegna fisica all'università canadese di Waterloo, è apparso invece 90 minuti dopo l'annuncio del premio. Solo il 17% delle biografie su Wikipedia sono di donne, rileva Quartz, e molto poche sono le scienziate.

