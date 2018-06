Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 18.23 07 giugno 2018 - 18:23

Un detenuto evaso ieri pomeriggio da una clinica psichiatrica di Winterthur è ricercato dalla polizia cantonale zurighese, che raccomanda prudenza a chi dovesse avvistarlo perché considerato violento.

Si tratta di un 32enne condannato lo scorso dicembre in Appenzello Esterno per i maltrattamenti inferti a un bebè. L'uomo ha una lacrima tatuata sotto l'occhio destro.

Una nota odierna della polizia precisa che l'uomo è stato condannato in prima istanza a 5 anni di detenzione. La sentenza, che non è ancora definitiva, si riferisce alle percosse e ai maltrattamenti fatti subire al figlio della sua compagna, che al momento dei fatti aveva fra 12 e 14 mesi di vita.

Il 32enne è riuscito a fuggire ieri pomeriggio dalla clinica psichiatrica Schlosstal di Winterthur, dove era stato trasferito per il rischio di suicidio.

In precedenza era detenuto in attesa del processo di secondo grado nel penitenziario Pöschwies a Regensdorf (ZH), in regime di espiazione anticipata della pena.

