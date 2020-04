La Cina potrebbe essere nella fase di condurre segretamente test nucleari con potere esplosivo molto basso, nonostante le rassicurazioni che sta rispettando strettamente un accordo internazionale che vieta qualsiasi test nucleare.

Lo scrive il Wall Street Journal citando un rapporto del dipartimento di Stato Usa sul controllo degli armamenti non ancora pubblicato. Il rapporto non presenta prove di violazioni, ma cita una serie di attività che "sollevano la preoccupazione" che Pechino potrebbe non aderire del tutto all'intesa.

I timori, scrive il Wsj, derivano dall'alto ritmo di attività del sito cinese di Lop Nur, dagli estesi scavi nel sito e dal presunto uso di camere speciali per contenere le esplosioni.

Un altro fattore che alimenta i sospetti americani è l'interruzione negli ultimi anni della trasmissione di dati dalle stazioni che monitorano il territorio cinese e che sono designate a rilevare emissioni radioattive e scosse sismiche.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram