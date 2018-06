Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 11.05 20 giugno 2018 - 11:05

L'obiettivo efficienza energetica al 32,5% entro il 2030 è "considerevolmente inferiore a quanto richiesto per essere in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi" sul clima. È quanto si legge in una nota del Wwf Europa.

Anche se "più alto dell'obiettivo proposto dalla Commissione", l'accordo "non è vincolante, contrariamente a quanto proposto dalla Commissione europea e sostenuto dal Parlamento europeo". La responsabile energia e clima dell'organizzazione Imke Luebbeke attacca anche il risultato sull'obbligo di risparmio energetico annuale.

Oggi, ricorda, "gli Stati membri devono ottenere risparmi energetici dell'1,5% ogni anno, ma a causa delle lacune nella legislazione, ottengono solo la metà. L'accordo sulla nuova direttiva, aggiunge, "chiarisce che il vero tasso di risparmio energetico che gli Stati membri dovranno fornire è dello 0,8%". "Nonostante la chiara necessità di riduzioni più rapide delle emissioni - conclude Luebbeke - le regole sul risparmio energetico sono sostanzialmente le stesse di prima".

