La Cina, attraverso la compagnia China Aviation Supplies Holding Company, ha firmato oggi un maxi-ordine di 290 Airbus A320 e dieci A350.

Lo ha annunciato l'Eliseo al termine dell'incontro fra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo cinese Xi Jinping.

Xi Jinping ed Emmanuel Macron si sono incontrati all'Arco di Trionfo per la prevista cerimonia militare al milite ignoto. Poi hanno percorso il lungo tappeto rosso in direzione degli Champs-Elysées per dirigersi verso l'Eliseo, dove i due capi di stato hanno avuto un primo incontro.

"Ho espresso la preoccupazione della Francia e dell'Europa per i diritti umani e le libertà individuali in Cina", ha detto Macron nella conferenza stampa congiunta termine del colloquio. "Come sempre - ha aggiunto - ho avuto con il presidente cinese un discorso franco che deve portarci a passi avanti concreti".

